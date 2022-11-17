Небензя обвинил Запад в приписывании себе заслуг в вывозе российских удобрений

Постпред РФ при ООН Небензя: Запад приписывает себе заслуги в вывозе российских удобрений

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя во время своего выступления на заседании Совбеза организации выступил с обвинениями в адрес западных стран в том, что те пытаются приписать себе заслуги в вывозе российских удобрений в развивающиеся страны, сообщает ТАСС.

«Крайнее удивление вызывают попытки наших западных коллег приписать себе заслуги в вывозе российских удобрений в развивающиеся страны через Всемирную продовольственную программу [ВПП] ООН», — заявил он.

Российский дипломат уточнил, что французский президент Эммануэль Макрон рассказал том, что канал поставок удалось создать благодаря усилиям Парижа и ВПП. Он также отметил, что Россия подмечала схожие заявления от делегаций из других стран. Небензя напомнил, что западные государства не только не помогали в том вопросе, но и препятствовали, удерживая удобрения на своих территориях и не позволяя осуществить их передачу нуждающимся. Дипломат назвал лицемерными попытки ряда стран выставить себя спасителями развивающихся стран в сложившейся ситуации.

Ранее Макрон анонсировал скорое начало доставки товаров сельскохозяйственного назначения. Он заявил, что канал поставок удобрений из России в бедные страны Африки начнет функционировать в течение ближайших недель.