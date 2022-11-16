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15:13, 16 ноября 2022Мир

Франция подтвердила скорое начало поставок российских удобрений в Африку

Макрон анонсировал начало поставок удобрений из России в страны Африки в ближайшие недели

Фото: Shutterstock

Канал поставок удобрений из России в бедные страны Африки начнет функционировать в течение ближайших недель. Скорое начало доставки товаров сельскохозяйственного назначения анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20, сообщает ТАСС.

«Создан новый коридор для доставки российских удобрений в Африку через Европу. Первые поставки состоятся в ближайшие недели», — подтвердил французский лидер. Он подчеркнул, что это стало возможно при содействии Всемирной продовольственной программы ООН.

Ранее в ООН обозначили сроки отправки заблокированных в европейских портах удобрений из России в Малави. Согласно сообщению, распространенному офисом генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, транспортировка удобрений произойдет на этой неделе.

11 ноября глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли подчеркнул потребность мира в зерне и удобрениях из России. «Неважно, любите вы Россию или нет — миру нужны российское зерно и удобрения. Иначе весь мир должен будет за это заплатить», — заявил он.

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Виктория Кондратьева
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