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00:30, 12 ноября 2022Мир

ООН обозначила сроки отправки первой партии российских удобрений в Малави

ООН: первая партия российских удобрений будет отправлена в Малави в ближайшую неделю

Фото: Markus Winkler / Unsplash

Организация Объединенных Наций (ООН) обозначила сроки отправки заблокированных в европейских портах удобрений из России в Малави. Об этом пишет ТАСС.

Согласно сообщению, распространенному офисом генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, транспортировка удобрений произойдет в ближайшую неделю. «ООН информировала о недавно выданных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся страны, а также о продолжающемся взаимодействии с частным сектором и государствами — членами ООН», — говорится в заявлении.

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Варвара Кузьмина
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