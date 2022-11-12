ООН обозначила сроки отправки первой партии российских удобрений в Малави

ООН: первая партия российских удобрений будет отправлена в Малави в ближайшую неделю

Организация Объединенных Наций (ООН) обозначила сроки отправки заблокированных в европейских портах удобрений из России в Малави. Об этом пишет ТАСС.

Согласно сообщению, распространенному офисом генерального секретаря организации Антониу Гутерриша, транспортировка удобрений произойдет в ближайшую неделю. «ООН информировала о недавно выданных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся страны, а также о продолжающемся взаимодействии с частным сектором и государствами — членами ООН», — говорится в заявлении.