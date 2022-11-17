«Группа Вагнера» использовала «Солнцепеки» для ударов по украинским позициям

«Группа Вагнера» использовала ТОС-1 «Солнцепек» для ударов по позициям ВСУ в Артемовске

Военнослужащие «Группы Вагнера» использовали огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек» для ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данный вид вооружений применялся в городе Артемовске (украинское название — Бахмут) и его пригородах для обстрелов мест базирования украинских военных.

Ранее бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заявили о разгроме подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. По словам одного из них, киевское командование использует спецназ и большое количество националистических подразделений, а ввиду больших потерь бригады объединили в сводные отряды.

