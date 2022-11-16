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08:52, 16 ноября 2022Россия

Бойцы ЧВК «Вагнер» разгромили подразделения ВСУ под Артемовском

РИА Новости: бойцы ЧВК «Вагнер» заявили о разгроме подразделений ВСУ под Артемовском

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заявили о разгроме подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бойца, киевское командование использует под Артемовском спецназ и большое количество националистических подразделений, а ввиду больших потерь бригады объединили в сводные отряды.

Их подразделения, бригады сейчас разбиты. У них сейчас сводные подразделения, входят абсолютно разные остатки. Националистических подразделений довольно много. Брали поселок Зайцево. У них прямо над домом флаг «Айдара» висел. Ребятки в этой черной форме ходили

Боец ЧВК «Вагнер»

«Вагнеровец» рассказал, что националистические формирования типа батальона «Айдар» Киев использует в качестве штурмовых подразделений. В ходе боев на юге Артемовска «Группа Вагнера» отбила несколько атак «Айдара».

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Тактика штурма

По словам бойцов ЧВК, в боях под Артемовском им приходилось применять нестандартные приемы боя против ВСУ.

Огневая точка одна и вторая. Там был противник — он стоял, наблюдал. Ребята рассоединились на две группы. Одна прикрывала, другая зашла (на штурм позиции. — Примечание «Ленты.ру»). Зашли с левого фланга

Боец ЧВК «Вагнер»

После ночного штурма окопов в лесопосадке бойцы ЧВК взяли в плен семь украинских военных, которые удивились тому, как «вагнеровцам» удалось подойти незаметно к их позициям, несмотря на наличие двух наблюдателей с приборами ночного видения.

Бойцы ЧВК подошли максимально близко, начался стрелковый бой, в который противник сильно не ввязывался, а начал оттягиваться на дальние позиции.

Те, кто не успели, уже попали в круговое (окружение. — Примечание «Ленты.ру»), пострелялись немного, им сказали: "Сдавайтесь", они подняли руки и начали выходить

Боец ЧВК «Вагнер»
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Сбитый самолет ВСУ

Утром 16 ноября корреспондент РИА Новости с места событий сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» сбили украинский самолет из переносного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) в ходе боев за пригород Артемовска Опытное.

По словам бойца из группы ПВО, речь идет о штурмовике-бомбардировщике ВСУ, который пытался нанести удар по российским военным.

Либо Су-25 «Грач», либо Су-24. Времени долго там находиться у меня не было. Надо было срочно менять позицию

Боец ЧВК «Вагнер»
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Ситуация под Артемовском

О том, что ЧВК «Вагнер» стягивает силы к городу Артемовску, стало известно 31 октября. Украинские силы регулярно атаковали позиции «Вагнера» из минометов и тяжелой артиллерии. При этом стрелковый бой со стороны ВСУ почти не вели.

Несмотря на атаки, «Вагнеру» удалось закрепиться, выдержать обстрелы и отбить ряд контратак. Артемовское остается одним из важнейших направлений, так как взятие города позволит разорвать логистику войск ВСУ и пробить брешь в укрепленной линии Славянск — Артемовск — Краматорск.

14 ноября сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» штурмом взяли позиции украинских военных под Артемовском. После непродолжительного боя они захватили точку и взяли в плен одного украинского силовика. За штурмом наблюдала воздушная разведка.

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Марина Совина
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