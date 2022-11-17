Россиянка посадила ученика спиной к доске на весь урок из-за кофты с флагом США

В Карелии учительница посадила ученика спиной к доске на урок из-за кофты с флагом США

В Карелии учительница в лицее посадила ученика спиной к доске на весь урок из-за кофты с флагом США. Об этом сообщается в группе города Костомукша во «ВКонтакте».

Родители отметили, что учительница поступила с мальчиком так, чтобы «не видеть этот флаг».

Отец российского лицеиста к комментариях к посту уточнил, что спереди на кофте были цифры с американским флагом. По словам мужчины, эту одежду они купили сыну еще до начала событий на Украине.

Житель Карелии заверил, что что его «сын не проводил агитацию среди учеников лицея, не принес какую-то атрибутику, противоречащую патриотизму страны». Он намерен сообщить о случившемся руководству школы и разобраться.

Жители Костомокши в комментариях по-разному отреагировали на ситуацию. Одни поддержали отца и осудили учительницу за ее поступок, другие оказались на стороне преподавательницы и уверены, что «родители должны следить за внешним видом детей».

Ранее в Екатеринбурге 12-летнюю девочку избили три подростка из-за шапки с российским флагом. Полиция начала разыскивать лиц, причастных к инциденту.