Правительство Германии допустило вероятность дефицита нефти

FT: Германия допустила вероятность дефицита нефти на фоне запрета ЕС на импорт из России

Власти Германии допустили вероятность возникновения нехватки нефтепродуктов в отдельных районах страны на фоне запрета Евросоюза (ЕС) на импорт энергоносителей из России. Об этом пишет Financial Times (FT).

В материале говорится, что оппозиционные депутаты из Христианско-демократического союза (ХДС) выразили беспокойство относительно энергетической безопасности восточной части ФРГ, где находятся крупные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые сильно зависят от российской нефти. Они направили запрос, в ответ на который, правительство Германии рассказало про меры по диверсификации поставок, но признало, что эмбарго может создать проблемы для экономики региона. «В зависимости от сценария нельзя исключать локальный, временный дефицит поставок и рост цен», — говорится в ответе министров, который цитирует FT.

Ранее лидер входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил об опасности деиндустриализации в стране. Он рассказал о нарушениях в цепочках поставок и нехватке квалифицированных работников.