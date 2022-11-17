В Германии заявили об опасности деиндустриализации

Лидер СДПГ Клингбайль заявил об опасности деиндустриализации в Германии

Лидер входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль убежден, что стране грозит опасность деиндустриализации. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Welt.

Клингбайль рассказал, что от немецкой промышленности поступают сигналы о том, что она готова переместиться в США. По словам политика, цепочки поставок местами нарушены, также наблюдается нехватка квалифицированных работников. Усугубляют ситуацию высокие цены на энергоносители. «Вот почему некоторые компании принимают инвестиционные решения против Германии», — говорит лидер СДПГ.

Ранее министерство экономики и энергетики Германии предупредило, что после вступления в силу запрета на ввоз российской нефти в Европу цены на топливо могут резко вырасти.