В Крыму задержали участника националистического батальона

В Крыму задержали жителя Херсонской области за участие в деятельности нацбатальона

В Крыму задержали жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в деятельности националистического незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, подозреваемый был задержан при попытке въехать на полуостров. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 208 («Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего против интересов России») УК РФ. «"Батальон имени Номана Челебиджихана", в состав которого подозреваемый вступил добровольно, участвовал в вооруженной охране батальона, осуществлял проверку лиц и автотранспорта, а также занимался хозяйственной деятельностью», — рассказали в ФСБ.

«Батальон имени Номана Челебиджихана» участвовал в гражданской блокаде Крымского полуострова, присоединенного к России, также его бойцы действовали в качестве диверсантов и разведчиков в ходе конфликта на Донбассе.

11 ноября сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя вынес приговор гражданину Украины Айдеру Умерову, который с 2016 года состоял в запрещенном на территории России «Батальоне имени Номана Челебиджихана».