Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:10, 18 ноября 2022Силовые структуры

В Крыму задержали участника националистического батальона

В Крыму задержали жителя Херсонской области за участие в деятельности нацбатальона

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Крыму задержали жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в деятельности националистического незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом в пятницу, 18 ноября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, подозреваемый был задержан при попытке въехать на полуостров. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 208 («Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего против интересов России») УК РФ. «"Батальон имени Номана Челебиджихана", в состав которого подозреваемый вступил добровольно, участвовал в вооруженной охране батальона, осуществлял проверку лиц и автотранспорта, а также занимался хозяйственной деятельностью», — рассказали в ФСБ.

«Батальон имени Номана Челебиджихана» участвовал в гражданской блокаде Крымского полуострова, присоединенного к России, также его бойцы действовали в качестве диверсантов и разведчиков в ходе конфликта на Донбассе.

11 ноября сообщалось, что Киевский районный суд Симферополя вынес приговор гражданину Украины Айдеру Умерову, который с 2016 года состоял в запрещенном на территории России «Батальоне имени Номана Челебиджихана».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
В Минобороны высказались о видео с казненными ВСУ российскими военнослужащими
В Литве призвали отправить на Украину все имеющееся оружие
В правительстве России обеспокоились ситуацией с удобрениями в мире
Россияне бросились покупать один тип жилья
Визовый центр Италии обновил данные о приеме загранпаспортов россиян на визу
Предсказано будущее российского бизнеса
Решетова показала естественную внешность на новых фото
В США заявили о провалившейся провокации Украины с ракетами в Польше
Звезда Comedy Woman рассказала об интересе мужа-итальянца к русскому мату
Собянин подвел итоги голосования по формату празднования Нового года в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.