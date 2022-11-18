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16:14, 18 ноября 2022Россия

Появились кадры изнутри дома в Стерлитамаке после смертельного пожара

В сети появились кадры из сгоревшего в Стерлитамаке дома, где погибли семь человек

В сети появились кадры из жилого дома в Стерлитамаке, где в результате пожара погибла семья — пятеро детей и двое взрослых. Их публикует телеканал «360».

На кадрах видны обгоревшие помещения. Выгорели стулья, мебель, кровать. Все вокруг покрыто копотью.

Пожар в Башкирии произошел в ночь на 18 ноября. Огонь распространился в жилом двухквартирном кирпичном доме, расположенном на улице Молодежной в деревне Матвеевка. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

В доме, где произошел пожар, воспитывались семеро детей, четверо из которых — приемные. Отец смог спасти из огня пятилетних двойняшек, но сам он погиб. По словам омбудсмена республики Ольги Панчихиной, погибшая семья была благополучной и не состояла на учете.

Анастасия Шейкина
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