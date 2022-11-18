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11:48, 18 ноября 2022Россия

В Госдуме отреагировали на призыв МАГАТЭ покинуть Запорожскую АЭС

Депутат Госдумы Шеремет отверг призыв МАГАТЭ к России покинуть Запорожскую АЭС

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Депутат Государственной Думы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Запорожская АЭС является собственностью России, и любые претензии на нее несостоятельны. Так он отреагировал на призыв Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к РФ покинуть ЗАЭС, пишет РИА Новости.

«В МАГАТЭ лучше бы потребовали от Киева прекратить обстрелы Запорожской области, а также перестать шантажировать мир ядерной угрозой», — подчеркнул парламентарий.

Ранее совет управляющих Международного агентства по атомной энергии призвал Россию покинуть Запорожскую АЭС. Как уточнили дипломатические источники, соответствующая резолюция была представлена Канадой и Финляндией. Проект одобрили 24 из 35 стран, которые входят в совет управляющих.

ЗАЭС располагается на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она находится под охраной российских военных с марта 2022 года. Станцию регулярно обстреливают.

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Сергей Истомин
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