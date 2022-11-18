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06:03, 18 ноября 2022Интернет и СМИ

Женщина сделала необычный заказ в «Макдоналдсе» и озадачила пользователей

Женщина заказала в «Макдоналдсе» порцию наггетсов из 40 штук и озадачила пользователей

Фото: jg / Unsplash

Пользовательница с ником mrs.isenhart2019 из США поделилась в TikTok видеороликом, в котором показала необычный заказ, сделанный в сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Женщина получила в заведении необычно большую порцию наггетсов и картошки фри, что озадачило многих комментаторов. На ролик обратило внимание издание Daily Dot.

В ролике можно увидеть, как женщина делает заказ в «МакАвто». Она спросила у сотрудника заведения, можно ли заказать порцию наггетсов, в которой было бы больше 20 штук. В ответ он предложил ей порцию из 40 штук. В дополнение к куриным наггетсам американка заказала «корзину с картошкой фри» и напиток. Получив пакет с заказом, автор ролика показала чек, из которого следует, что порция наггетсов обошлась в 11,19 доллара.

«Когда ваши дети просят куриные наггетсы, вы получаете их наггетсы», — написала она под роликом. Видео стало вирусным, за трое суток его посмотрели более пяти миллионов пользователей.

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Многие удивились, что такое количество наггетсов может стоить в «Макдоналдсе» так дешево. «Не может быть, чтобы это стоило 11,19 доллара», — написал один комментатор. Также пользователей привела в замешательство корзина картошки фри. «Корзину с картошкой фри? Я даже не знал, что это такое», «С каких это пор в “Макдоналдсе” продают "корзину" с картошкой фри?» — писали комментаторы. Некоторые также попросили женщину показать, как выглядит корзина, поэтому в следующем ролике она продемонстрировала картонный бокс, в котором на бумажной подложке лежала большая порция картошки фри. Как пояснила женщина, по размеру она примерно «как большая и средняя фри вместе».

Ранее другая пользовательница TikTok получила странный заказ в «Макдоналдсе» и рассмешила пользователей. По ее словам, в бургере не было котлеты, а вместо наггетсов в коробке лежало жареное яйцо.

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Денис Савосин
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