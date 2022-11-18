Россиянин забил подругу до смерти удлинителем и получил срок

В Чувашии 56-летний россиянин из чувства ревности забил подругу до смерти удлинителем

В Чувашии 56-летнего жителя деревни Нижнее Тимерчеево осудили на семь лет за избиение знакомой до смерти. Об этом в пятницу, 18 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Его признали виновным по части четвертой статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»). Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима.

По данным следствия, днем 20 июня этого года россиянин приехал в дом к подруге, с которой он состоял в отношениях. Приревновав ее к другому мужчине, он стал избивать ее сначала руками, а затем электрическим удлинителем по голове и разным частям тела. Потерпевшая попыталась вырваться и выбежала на улицу, однако фигурант догнал ее во дворе и продолжил наносить удары.

От полученных повреждений спустя два дня женщина скончалась в больнице. Вскоре после этого подозреваемого задержали, он признал вину в содеянном.