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20:06, 18 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина осудят за поджог отдела полиции и нападение на двоих сотрудников МВД

В Ижевске мужчину осудят за нападение на сотрудников МВД и попытку поджечь отдел полиции

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Ижевске 25-летний местный житель предстанет перед судом за посягательство на жизнь сотрудников МВД и попытку поджечь отдел полиции. Об этом в пятницу, 18 ноября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Вера Филиппова.

По данным следствия, в ночь на 3 ноября мужчина бросил в две бутылки с зажигательной смесью в здание отдела полиции №2. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы попытались задержать подозреваемого, однако он начал активно сопротивляться, ранив двоих сотрудников ножом. В результате двоих правоохранителей доставили в больницу, здоровью одного из них был причинен тяжкий вред. Врачи оказали им необходимую помощь.

В ходе расследования был проведен ряд экспертиз — в том числе медицинские и криминалистические, а также баллистическая, пожаро-техническая и психиатрическая. Кроме того, следователи допросили свидетелей.

Дело находилось на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России (СКР).

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Елизавета Новикова
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