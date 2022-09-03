Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В России мужчина попытался поджечь отдел полиции и ранил двоих сотрудников

В Ижевске мужчина бросил в отдел полиции бутылки с зажигательной смесью и ранил двоих

Фото: Shutterstock

В Ижевске мужчина попытался поджечь отдел полиции, в результате были ранены двое сотрудников, попытавшихся его остановить. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

По сведениям агентства, около двух часов ночи по местному времени (1:00 ночи мск) неизвестный бросил в две бутылки с зажигательной смесью в здание отдела полиции №2. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы попытались задержать подозреваемого.

Однако он начал активно сопротивляться, ранив двоих сотрудников ножом. Отмечается, что полицейские сделали предупредительные выстрелы, а потом применили табельное оружие, ранив нападавшего.

Как стало известно, подозреваемый в нападении и двое пострадавших полицейских были доставлены в больницу.

Ранее 1 сентября в Санкт-Петербурге 27-летний россиянин напал на инвалида ради телефона и попал под следствие. Отмечается, что мужчина набросился на 29-летнего знакомимого и забрал его мобильный.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Жарова
Обсудить
Последние новости
Экс-канцлер Германии оценил угрозы Зеленского захватить Крым
Хирург предупредил об опасности привычки класть ногу на ногу
Медведев вышел в четвертый круг US Open
Известная певица рассказала о своих попытках заработать деньги
В России мужчина попытался поджечь отдел полиции и ранил двоих сотрудников
Глава Евросовета раскритиковал ЕК за медлительность в борьбе с ценами на газ
Пушков назвал лидеров западных стран наиболее удивленными санкциям против России
Российский военный рассказал о боях в Херсонской области
Россиянам дали рекомендации по защите данных в мессенджерах
Нутрициолог раскрыла пять правил сбора ланч-бокса для школьника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.