В России мужчина попытался поджечь отдел полиции и ранил двоих сотрудников

В Ижевске мужчина бросил в отдел полиции бутылки с зажигательной смесью и ранил двоих

В Ижевске мужчина попытался поджечь отдел полиции, в результате были ранены двое сотрудников, попытавшихся его остановить. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

По сведениям агентства, около двух часов ночи по местному времени (1:00 ночи мск) неизвестный бросил в две бутылки с зажигательной смесью в здание отдела полиции №2. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы попытались задержать подозреваемого.

Однако он начал активно сопротивляться, ранив двоих сотрудников ножом. Отмечается, что полицейские сделали предупредительные выстрелы, а потом применили табельное оружие, ранив нападавшего.

Как стало известно, подозреваемый в нападении и двое пострадавших полицейских были доставлены в больницу.

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