Россиянин напал на инвалида ради телефона и попал под следствие

В Петербурге 27-летнего мужчину обвинили в разбойном нападении на инвалида ради телефона

В Санкт-Петербурге 27-летний местный житель обвиняется в разбойном нападении на 29-летнего инвалида третьей группы. Об этом в четверг, 1 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, 26 августа фигурант с предметом, похожим на нож, набросился на знакомого и забрал его мобильный телефон.

На кадрах видно, как мужчина дает признательные показания и раскаивается в содеянном.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ. 31 августа россиянина задержали. В настоящий момент решается вопрос о его аресте.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае суд рассмотрит дело ранее судимого 27-летнего местного жителя за попытку убить 78-летнего пенсионера-инвалида и похитить его деньги.