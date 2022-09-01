Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин напал на инвалида ради телефона и попал под следствие

В Петербурге 27-летнего мужчину обвинили в разбойном нападении на инвалида ради телефона

Кадр: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге 27-летний местный житель обвиняется в разбойном нападении на 29-летнего инвалида третьей группы. Об этом в четверг, 1 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, 26 августа фигурант с предметом, похожим на нож, набросился на знакомого и забрал его мобильный телефон.

На кадрах видно, как мужчина дает признательные показания и раскаивается в содеянном.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ. 31 августа россиянина задержали. В настоящий момент решается вопрос о его аресте.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае суд рассмотрит дело ранее судимого 27-летнего местного жителя за попытку убить 78-летнего пенсионера-инвалида и похитить его деньги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В США объяснили провал контрнаступления Киева
Шестисантиметровый прут попал в глаз подростку в Подмосковье на футболе
Россиянин напал на инвалида ради телефона и попал под следствие
Девушка неудачно состригла длинные волосы в салоне и проплакала шесть дней
Теплякова не появилась в МГУ и не дала согласие на зачисление в «Синергию»
Пугачева после слов о желании «набить морду одному человеку» пожалела Соловьева
Названа причина отключения воды в крупном российском городе
Россия попросила ООН провести заседание в связи с ситуацией на ЗАЭС
Германия назвала закрытым вопрос репараций Польше
Корабли Балтфлота вышли в море для испытания подлодок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.