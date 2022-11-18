Опубликован полученный телескопом Уэбба снимок рождающейся звезды

НАСА опубликовало изображение протозвезды L1527 с диском вещества и облаками газа

НАСА опубликовало новый снимок протозвездного облака L1527, в котором рождается новая звезда, сделанный космическим телескопом имени Джеймса Уэбба. Об этом сообщается на сайте космического агентства.

Изображение облаков в виде песочных часов, видимых лишь в инфракрасном свете, было получено с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона NIRCam. Зарождающаяся звезда скрыта внутри самой узкой части туманности, однако можно увидеть часть протопланетного диска в виде темной полосы, пересекающей «горловину». Свет от протозвезды просачивается сквозь окружающий газ и пыль выше и ниже плоскости диска размером примерно с Солнечную систему.

Изображение: NASA

Наиболее примечательной особенностью изображения являются оранжевые скопления вещества, вырывающиеся из яркого центра, при этом нижняя часть переходит в ярко-голубое полупрозрачное газовое облако. Такие цвета обусловлены тем, что скопления пыли пропускают больше голубого света, создавая соответствующий оттенок; однако толстые слои препятствуют этому, создавая очаги оранжевого цвета.

Оранжевые и голубые области очерчивают стенки полостей над и под звездой, которые формируют таким образом «сосуды» песочных часов. Их внутреннее пространство очищено звездными выбросами, которые периодически сталкиваются с окружающим материалом облака, что можно заметить по изогнутым нитям молекулярного водорода. Возникающая турбулентность препятствуют образованию новых звезд, которые могли бы рождаться по всему облаку. Таким образом, протозвезда доминирует в этой области космоса, забирая себе большую часть межзвездного газа и пыли.

Возраст L1527 оценивается в сто тысяч лет, что указывает на самую раннюю стадию звездообразования. Протозвезда класса 0 еще не генерирует собственную энергию за счет термоядерных реакций с участием водорода и принимает форму нестабильного сгустка газа с массой 20-40 процентов массы Солнца. По мере того, как звезда набирает массу путем аккреции вещества, ее ядро становится плотнее и постепенно сжимается, в результате чего в нем в какой-то момент начинает происходить термоядерный синтез.