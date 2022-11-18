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01:52, 18 ноября 2022Россия

Памфилова назвала западные страны демократическими оборотнями

Глава Центризбиркома России Памфилова заявила о диктате меньшинства на Западе

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова считает, что страны Запада извратили понятие демократии, и сейчас в них царит диктат меньшинства. Об этом она заявила в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Памфилова напомнила, что основа демократии — это когда власть формирует большинство, но при этом соблюдаются права меньшинств. Но на деле, по ее мнению, в западных странах все обстоит совершенно иначе. «Страны, которые себя назначили светочами демократии, превратились в демократических оборотней, я бы так сказала. Заткнули рот большинству или идет имитация, с ним никто не считается. Какая это демократия? Это извращение», — высказалась глава ЦИК во время своего визита в Минск.

Ранее сообщалось, что Элла Памфилова войдет в состав нового Консультативного совета руководителей избирательных органов стран СНГ. Такое решение принято на заседании Совета глав государств СНГ, прошедшем в Астане.

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Екатерина Подвигина
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