Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:05, 15 октября 2022Россия

Памфилова войдет в состав нового совета стран СНГ

Глава ЦИК России Элла Памфилова войдет в состав нового Консультативного совета
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова войдет в состав нового Консультативного совета руководителей избирательных органов стран СНГ. Такое решение принято на заседании Совета глав государств СНГ, прошедшем в Астане. Об этом сообщает телеграм-канал ЦИК.

«Совет создается для обмена опытом по обеспечению избирательных прав граждан и для совершенствования правовых условий проведения выборов и референдумов. Он будет действовать в соответствии с Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, принятой в 2002 году», — говорится в сообщении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
ЦБ сможет давать разрешения на вывоз из России валюты свыше 10 тысяч долларов
В Москве заочно арестовали командира бригады ВСУ
Рублев вышел в четвертый финал турнира ATP в сезоне
Стали известны подробности о погибшем на Украине наемнике из США
Шольц призвал к расширению Евросоюза
Путин вывел из-под экономических спецмер несколько организаций
Путин подписал указ о порядке одобрения сделок с недружественными странами
В России резко упал спрос на армейские товары
Теннисист Медведев стал отцом
Орбан призвал Венгрию готовиться к затяжной войне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.