Памфилова войдет в состав нового совета стран СНГ

Глава ЦИК России Элла Памфилова войдет в состав нового Консультативного совета

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова войдет в состав нового Консультативного совета руководителей избирательных органов стран СНГ. Такое решение принято на заседании Совета глав государств СНГ, прошедшем в Астане. Об этом сообщает телеграм-канал ЦИК.

«Совет создается для обмена опытом по обеспечению избирательных прав граждан и для совершенствования правовых условий проведения выборов и референдумов. Он будет действовать в соответствии с Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод, принятой в 2002 году», — говорится в сообщении.

