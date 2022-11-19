Медведев заявил о страхе Зеленского перед украинскими националистами

Медведев: Зеленский не идет на переговоры с Россией, потому что боится националистов

Президент Украины Владимир Зеленский «до обморока боится» украинских националистов, поэтому любые переговоры с Россией для него опасны. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам политика, переговоры будут бессмысленными, если украинский лидер не признает того, что его страна распадается на части.

«А признаешь — укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой. И которых он боится до обморока», — объяснил он.

Ранее Зеленский усомнился в том, что Россия хочет мира и предположил, что Москва пытается добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях, чтобы «восстановить силы».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).