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18:57, 19 ноября 2022Россия

Мурашко назвал способ увеличения рождаемости в России

Мурашко заявил, что для роста рождаемости в России женщины должны хотеть рожать

Фото: Alexander Grey / Reuters

Для улучшения и роста показателей рождаемости в России женщины должны хотеть рожать. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, соответствующее видео высказывания публикует Telegram-канал «Екатское чтиво».

В ходе рабочего визита министра в Екатеринбург журналистка задала вопрос о бесплодии. По словам женщины, каждая пятая пара в Свердловской области сталкивается с такой проблемой.

«В первую очередь женщина должна хотеть рожать. Если захочет женщина, то все будет», — назвал способ увеличения рождаемости Мурашко.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина заявила, что с возрастом постепенно снижается способность к деторождению как у женщин, так и у мужчин. Так, после 35 лет эта вероятность стремительно снижается, примерно на пять процентов каждый год.

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Никита Абрамов
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