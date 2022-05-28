Россиянам рассказали о вероятности забеременеть после 35 лет

Специалист Долгушина: вероятность забеременеть после 35 лет снижается на 5 процентов в год

Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина рассказала о вероятности забеременеть после 35 лет. Ее комментарии приводит ТАСС.

Российский эксперт заявила, что с возрастом постепенно снижается способность к деторождению как у женщин, так и у мужчин. «Так, вероятность наступления беременности, достигнутой как естественным путем, так и в результате вспомогательных репродуктивных технологий, после 35 лет стремительно снижается, примерно на пять процентов каждый год», — пояснила она.

Кроме того, Долгушина отметила, что в данный период увеличивается риск возникновения и развития онкологических и доброкачественных заболеваний репродуктивной системы. Например, эндометриоза и миомы матки.

В заключение специалист порекомендовала девушкам старше 18 лет проходить профилактические осмотры и диспансеризацию раз в три года, чтобы в дальнейшем исключить упомянутые заболевания и бесплодие.

Ранее Наталия Долгушина рассказала о влиянии перенесенного COVID-19 у женщин на шансы забеременеть. По словам врача, у перенесших коронавирусную инфекцию женщин возможность забеременеть, в том числе при помощи процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), уменьшается.