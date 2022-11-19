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17:49, 19 ноября 2022Россия

В поселке на Сахалине произошло второе за сутки ЧП

В поселке Тымовское на Сахалине тушат пожар на площади 400 квадратных метров

Фото: Telegram-канал Zvezdanews

В поселке Тымовское Сахалинской области произошло второе за день ЧП — пожарные тушат возгорание в многоквартирном доме. Об этом сказано в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

Известно, что сообщение о возгорании квартиры в деревянном строении на улице Торговой поступило после полуночи в воскресенье, 20 ноября (после 16:00 мск). Первый пожарный расчет прибыл на место через три минуты.

Отмечается, что площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, идет эвакуация жителей. Причины случившегося устанавливаются.

19 ноября в поселке Тымовское произошло обрушение жилого пятиэтажного кирпичного дома. Предварительной причиной происшествия специалисты назвали неправильное хранение 20-литрового газового баллона. Дом не газифицирован, а взрывоопасный объект был размещен на балконе, а также, возможно, был подключен к плите. В результате ЧП погибли девять человек.

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Варвара Кошечкина
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