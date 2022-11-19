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17:22, 19 ноября 2022Мир

Французский политик попросил Зеленского заткнуться

Французский политик Филиппо попросил Зеленского заткнуться и не просить ЕС о помощи

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа больше не может себе позволить помогать Украине, поскольку сама впадает в нищету. Об этом лидер французского движения «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил на своей странице в Twitter.

Политик возмутился просьбе украинского лидера к Европейскому союзу (ЕС) о предоставлении республике «новых миллиардов», чтобы «пережить зиму», и назвал это бредом. Кроме того, Филиппо призвал Зеленского заткнуться, упрекнув его в «безумной лжи про ракету в Польше».

Ранее депутат Нацсобрания Франции и бывший кандидат на пост президента страны Николя Дюпон-Энья заявил, что Парижу необходимо прекратить поддержку украинского президента после его попыток «спровоцировать третью мировую войну».

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Алевтина Запольская
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