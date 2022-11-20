Совершившего 31 изнасилование серийного преступника нашли по ДНК

В Австралии нашли серийного преступника, совершившего 31 изнасилование

Австралийская полиция установила личность серийного насильника, который 16 лет орудовал в пригороде Сиднея. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.

Преступнику, прозванному «Зверь из Бонди», удавалось уходить от наказания в течение 37 лет. Его подозревают в совершении по меньшей мере 31 изнасилования, произошедших с 1985-го по 2001 год. Самой младшей жертве на момент нападения было 13 лет, однако среди пострадавших была и 55-летняя женщина. Преступник неоднократно насиловал женщин, занимавшихся спортом в парках, но иногда проникал в дома и нападал на спящих.

В 2005 году сотрудникам полиции удалось найти совпадающие образцы ДНК на месте пяти преступлений, произошедших в 2000 году. Позднее были найдены еще семь образцов ДНК того же человека, связывающих его с другими изнасилованиями. Потребовалось много лет, чтобы выяснить, кому они принадлежат.

Насильником оказался 66-летний Кит Симмз, живший в пригороде Сиднея. Родственники описывают его как любящего мужа и отца и утверждают, что ничего не знали о его двойной жизни. Симмз скончался в феврале 2022 года за шесть месяцев до идентификации ДНК.

Ранее сообщалось, что семейная пара из американского штата Миссури убила беременную женщину ради похищения нерожденного ребенка. Жертву похитили под предлогом устройства на работу.