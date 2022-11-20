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16:11, 20 ноября 2022Россия

В Совфеде оценили шансы Украины при попытке наступления на Крым

Сенатор Цеков заявил, что у Украины нет шансов при попытке наступления на Крым

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

У Украины нет шансов вернуть Крым, используя военную силу или какие-либо политические механизмы. Так заявление киевских властей о планах наступления на полуостров оценил член комитета по международным делам Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков, пишет ТАСС.

«Никаких шансов у Украины вообще вернуть Крым военным путем нет. Это исключено само по себе», — заявил политик. При этом он подчеркнул, что регион должен быть готов к разного рода провокациям и действиям со стороны Украины.

Цеков также отметил, что политических предпосылок для возвращения Крыма под контроль Украины нет. «Надо представить себе настроения всех граждан Российской Федерации в целом, настроения крымчан, [отношение] к подобному развитию событий», — пояснил он.

По словам сенатора, в целом подобные заявления киевских властей служат одной цели — побудить США и страны Европы оказывать Украине больше финансовой и военной помощи.

Ранее глава офиса президента республики Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию Politico заявил, что Киев планирует провести военную кампанию по возвращению Крыма. При этом точных сроков планируемого наступления на полуостров политик не назвал.

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Варвара Кошечкина
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