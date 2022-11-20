В Минобороны заявили о срыве атаки ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны заявили о срыве атаки трех групп ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные сорвали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в воскресенье, 20 ноября.

Как уточнили в ведомстве, украинские военные в составе трех ротных тактических групп пытались осуществить атаку в районе населенных пунктов Макеевка, Чернопоповка и Кременная Луганской народной республики (ЛНР). Однако Вооруженные силы РФ нанесли по выдвинувшимся украинским колоннам упреждающие удары из артиллерии, в результате чего противник был уничтожен.

Еще одну безуспешную попытку атаки ВСУ предприняли в районе населенного пункта Коломыйчиха в ЛНР. Там в результате удара российской артиллерии противник также был отброшен на исходные позиции.

Всего за прошедшие сутки, отметили в Минобороны, на краснолиманском направлении были уничтожены более 30 украинских военных и наемников. Кроме того, российские военные ликвидировали три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ.