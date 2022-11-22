Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:04, 22 ноября 2022Экономика

Россиянам рассказали о действиях при обнаружении чужой банковской карты

Финансист Дайнеко: не стоит самостоятельно искать владельца найденной банковской карты

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

При обнаружении чужой потерянной банковской карты не стоит самостоятельно искать ее владельца. О действиях в такой ситуации рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в беседе с агентством «Прайм».

Дайнеко рекомендовала не пытаться отправить на счет карты небольшую сумму с сообщением о находке. Также не стоит оставлять карту без присмотра — пока карта не заблокирована, ею можно расплатиться в магазине бесконтактным способом. Недобросовестные люди могут использовать списать с карты деньги, отметила финансист.

Финансист напомнила, что снимать деньги или оплачивать покупку чужой картой является кражей. За использование чужих банковских карт предусмотрена уголовная ответственность по части третьей статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Ранее в Амурской области суд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно 15-летнего подростка за кражу денег с банковской карты. Фигурант признан виновным по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Суд также назначил ему испытательный срок на 1,5 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство «Северного потока-2»
Британский наемник пожаловался на пережитое в рядах ВСУ
Россиянам рассказали о действиях при обнаружении чужой банковской карты
Суд в Ростове начнет допрос свидетелей по делу замкомандира «Айдара»
«Путешественник во времени» предсказал катастрофы в США и Европе
Российский бизнесмен вложил 40 миллиардов рублей в заводы Донбасса
С сына Астахова взыскали 74,5 миллиона рублей по делу о мошенничестве
Винная индустрия Австралии оказалась под угрозой
Мясников раскрыл главные правила здорового питания
В правительстве Германии рассказали о личном общении Шольца и Путина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.