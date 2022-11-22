Россиянам рассказали о действиях при обнаружении чужой банковской карты

Финансист Дайнеко: не стоит самостоятельно искать владельца найденной банковской карты

При обнаружении чужой потерянной банковской карты не стоит самостоятельно искать ее владельца. О действиях в такой ситуации рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в беседе с агентством «Прайм».

Дайнеко рекомендовала не пытаться отправить на счет карты небольшую сумму с сообщением о находке. Также не стоит оставлять карту без присмотра — пока карта не заблокирована, ею можно расплатиться в магазине бесконтактным способом. Недобросовестные люди могут использовать списать с карты деньги, отметила финансист.

Финансист напомнила, что снимать деньги или оплачивать покупку чужой картой является кражей. За использование чужих банковских карт предусмотрена уголовная ответственность по части третьей статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета).

Ранее в Амурской области суд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно 15-летнего подростка за кражу денег с банковской карты. Фигурант признан виновным по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Суд также назначил ему испытательный срок на 1,5 года.