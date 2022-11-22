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10:35, 22 ноября 2022Ценности

Анна Делви описала жизнь под домашним арестом фразой «я живу лучше, чем вы все»

Мошенница Анна Делви снимает двухкомнатную квартиру в США, находясь под домашним арестом

Фото: Mike Coppola / AD / Getty Images for ABA

Мошенница Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика и обманула американцев на десятки тысяч долларов, описала свою жизнь под домашним арестом фразой «даже так я живу лучше, чем вы все». Ее интервью публикует Variety.

Известно, что на данный момент 31-летняя аферистка снимает двухкомнатные апартаменты в районе Ист-Виллидж в Нью-Йорке. На размещенных изданием фото видно, что на одной стене в ее квартире располагаются четыре репродукции фотографий Грэма Фортганга «Нью-Йорк мертв», стоимость которых достигает восьми тысяч долларов (около 500 тысяч рублей). Данные экспозиции находятся в собственности Делви. На другой стене мошенница разместила собственные иллюстрации, созданные в тюрьме. Ранее аналогичные рисунки она продала за 200 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей), что позволило ей оплатить аренду квартиры на три месяца.

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Героиня материала призналась, что никогда не готовит самостоятельно. «Просто есть люди, которые доставляют мне еду», — рассказала она и отметила, что на время домашнего ареста ей запрещено пользоваться соцсетями. Кроме того, журналисты заметили, что по всей квартире Делви разбросаны дорогостоящие вещи — например, солнцезащитные очки Celine, сумка Susan Alexandra, а также тушь и увлажняющие кремы для лица Dior.

Сообщается, что за данную съемку и интервью агент девушки попросил гонорар в размере трех тысяч долларов (около 182 тысяч рублей), однако сама Делви согласилась на запас сока и газировки. «Все говорят, что я живу в трущобах, но даже так я живу лучше, чем вы все», — заключила она.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно к 4–12 годам тюрьмы, за хищение средств посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. Однако в марте 2021 года Иммиграционная и таможенная полиция США вновь задержала девушку из-за просроченной визы и заключила ее под стражу.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи, тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

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Мария Винар
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