Анна Делви описала жизнь под домашним арестом фразой «я живу лучше, чем вы все»

Мошенница Анна Делви снимает двухкомнатную квартиру в США, находясь под домашним арестом

Мошенница Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика и обманула американцев на десятки тысяч долларов, описала свою жизнь под домашним арестом фразой «даже так я живу лучше, чем вы все». Ее интервью публикует Variety.

Известно, что на данный момент 31-летняя аферистка снимает двухкомнатные апартаменты в районе Ист-Виллидж в Нью-Йорке. На размещенных изданием фото видно, что на одной стене в ее квартире располагаются четыре репродукции фотографий Грэма Фортганга «Нью-Йорк мертв», стоимость которых достигает восьми тысяч долларов (около 500 тысяч рублей). Данные экспозиции находятся в собственности Делви. На другой стене мошенница разместила собственные иллюстрации, созданные в тюрьме. Ранее аналогичные рисунки она продала за 200 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей), что позволило ей оплатить аренду квартиры на три месяца.

Героиня материала призналась, что никогда не готовит самостоятельно. «Просто есть люди, которые доставляют мне еду», — рассказала она и отметила, что на время домашнего ареста ей запрещено пользоваться соцсетями. Кроме того, журналисты заметили, что по всей квартире Делви разбросаны дорогостоящие вещи — например, солнцезащитные очки Celine, сумка Susan Alexandra, а также тушь и увлажняющие кремы для лица Dior.

Сообщается, что за данную съемку и интервью агент девушки попросил гонорар в размере трех тысяч долларов (около 182 тысяч рублей), однако сама Делви согласилась на запас сока и газировки. «Все говорят, что я живу в трущобах, но даже так я живу лучше, чем вы все», — заключила она.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно к 4–12 годам тюрьмы, за хищение средств посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. Однако в марте 2021 года Иммиграционная и таможенная полиция США вновь задержала девушку из-за просроченной визы и заключила ее под стражу.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи, тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.