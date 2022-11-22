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13:25, 22 ноября 2022Россия

Российские войска уничтожили три группы диверсантов ВСУ под Донецком

Минобороны заявило об уничтожении трех групп диверсантов ВСУ на южнодонецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Павловка на южнодонецком направлении. Об этом во вторник, 22 ноября, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Водяное был нанесен удар по механизированной роте ВСУ.

По словам Конашенкова, противник потерял на южнодонецком направлении более 50 бойцов убитыми и ранеными, а также три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля.

В Минобороны также сообщили о поражении мотопехотной роты ВСУ в Луганской народной республике. В результате действий российских войск подразделение противника было рассеяно. Украина понесла потери в виде 50 военных, одного танка, трех боевых машин и пяти автомобилей.

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По данным ведомства, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 7320 единиц военной автомобильной спецтехники, 3611 орудий полевой артиллерии и минометов, 901 боевую машину реактивных систем залпового огня, 6758 бронемашин, 390 зенитных ракетных комплексов, 2549 беспилотников, 333 самолета и 177 вертолетов ВСУ.

Ранее Минобороны опубликовало кадры ракетных ударов российских штурмовиков Су-25 по замаскированным военным объектам и технике Украины. В ведомстве рассказали, что после поражения целей, экипажи самолетов выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

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Константин Лысяков
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