Минобороны показало видео ударов Су-25 по замаскированным позициям ВСУ

Минобороны России показало видео ракетных ударов Су-25 по военным объектам и позициям ВСУ

Минобороны РФ показало видео ракетных ударов экипажей штурмовиков Су-25 Военно-космических сил (ВКС) России по замаскированным военным объектам и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликованы в Telegram-канале военного ведомства.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ, заключили в российском Минобороны.

Ранее Минобороны показало, как призванные в рамках частичной мобилизации россияне отрабатывают навыки ночной стрельбы на полигоне в Самарской области. Все мероприятия учебного курса боевой подготовки мобилизованных заранее спланированы и проходят с учетом опыта проведения специальной военной операции (СВО).