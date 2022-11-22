Ведущая «Дома-2» оценила перспективу покинуть шоу

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Бородина заявила, что в будущем могла бы покинуть проект

Бессменная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина оценила перспективу покинуть проект. В своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) звезда дала понять, что в данный момент не намерена уходить из программы, однако в будущем это могло бы произойти.

Отвечая на вопрос подписчика, зачем ей сейчас работа над «Домом-2», Бородина указала, что проект сделал ее популярной и по-прежнему является местом ее работы. «Конечно, я люблю все новое и интересное и иду дальше. "Дом-2" — это давно не мой способ заработка на жизнь. Может, я и приму решение уйти», — заявила она. Вместе с тем ведущая отметила, что ей становится грустно от мысли, что она откажется работать над шоу.

Бородина ведет «Дом-2» с момента запуска проекта, который состоялся в 2004 году. Ранее в соцсетях неоднократно появлялись слухи о том, что она решила покинуть передачу. Ведущая опровергала эти сообщения. В частности, в августе Бородина заверила, что по-прежнему работает над проектом, однако появляется на съемках редко.

Ранее другая российская телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева рассказала, что все ее отношения на проекте были абьюзивными. При этом она призналась, что нездоровые романы случались у нее и до съемок в программе.