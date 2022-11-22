Российские военные уничтожили украинские «Буки» в Краматорске

МО РФ заявило об уничтожении двух украинских установок ЗРК «Бук-М1» в Краматорске

Российские военнослужащие уничтожили две украинские самоходные огневые установки ЗРК «Бук-М1» в Краматорске. Об этом сообщил журналистам во вторник, 22 ноября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что также был подбит склад боеприпасов противника. Кроме того, российские военные в ходе контрбатарейной борьбы под Харьковом подавили батарею американских артиллерийских систем М777.

«В районе населенного пункта Миньковка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», — отметили в Минобороны.

До этого российское ведомство докладывало об уничтожении украинского ЗРК «Бук-М1» в районе Белогорки в ДНР. Тогда же были уничтожены шесть складов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами.

Помимо этого, в районе Новониколаевки Херсонской области российские военнослужащие уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300.