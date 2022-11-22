Гражданин Киргизии пойдет под суд за участие в боях на Украине

В Киргизии возбудили уголовное дело против гражданина страны за участие в боях на Украине

В Киргизии гражданин республики пойдет под суд за участие в боевых действиях на Украине. Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ), передает ТАСС.

Отмечается, что ГКНБ возбудил дело по статье «Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта» Уголовного кодекса Киргизии.

По данным следствия, подозреваемый в декабре 2021 года прибыл на Украину как трудовой мигрант. Теперь же мужчина открыто освещает боевые действия в стране в социальных сетях. На одном из фото он был запечатлен в составе группы боевиков «Туран», воюющей на стороне Киева.

В ГКНБ подчеркнули, что Киргизия придерживается нейтралитета в вопросе происходящего на Украине, а участие в боевых действиях и вооруженных конфликтах на территории других государств «при отсутствии признаков наемничества или прохождения за пределами Кыргызской Республики подготовки, направленной на приобретение умений и навыков совершения террористического или экстремистского преступления» грозит тюремным заключением на срок от 8 до 12 лет.

Ранее стало известно, что на Украине появился тюркский батальон «Туран». Его возглавил гражданин Киргизии Алмаз Кудабек оглы, участвующий в боевых действиях на украинской стороне с 24 февраля.