Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:10, 22 ноября 2022Бывший СССР

Гражданин Киргизии пойдет под суд за участие в боях на Украине

В Киргизии возбудили уголовное дело против гражданина страны за участие в боях на Украине

Фото: Roman Chop / AP

В Киргизии гражданин республики пойдет под суд за участие в боевых действиях на Украине. Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ), передает ТАСС.

Отмечается, что ГКНБ возбудил дело по статье «Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта» Уголовного кодекса Киргизии.

По данным следствия, подозреваемый в декабре 2021 года прибыл на Украину как трудовой мигрант. Теперь же мужчина открыто освещает боевые действия в стране в социальных сетях. На одном из фото он был запечатлен в составе группы боевиков «Туран», воюющей на стороне Киева.

В ГКНБ подчеркнули, что Киргизия придерживается нейтралитета в вопросе происходящего на Украине, а участие в боевых действиях и вооруженных конфликтах на территории других государств «при отсутствии признаков наемничества или прохождения за пределами Кыргызской Республики подготовки, направленной на приобретение умений и навыков совершения террористического или экстремистского преступления» грозит тюремным заключением на срок от 8 до 12 лет.

Ранее стало известно, что на Украине появился тюркский батальон «Туран». Его возглавил гражданин Киргизии Алмаз Кудабек оглы, участвующий в боевых действиях на украинской стороне с 24 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Появилось видео еще с одним предполагаемым расстрелом российских военнопленных
Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказал о минусах брака с актрисой
НАСА признало успешным миссию Orion к Луне
«Челси» согласовал контракт с Захаряном
В США осудили Зеленского и Байдена за нежелание решать конфликт на Украине
В Германии умер сын главы украинских националистов Шухевича
Театр «Ла Скала» объяснил решение открыть сезон русской оперой
Девушка «на всю жизнь» осталась с пятнистыми ногами после лазерной эпиляции
Иран снова нанес удар по курдам в Ираке
В СПЧ заявили о намерении фиксировать все нарушения Киевом прав военнопленных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.