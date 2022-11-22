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12:10, 22 ноября 2022Интернет и СМИ

Реклама шоколада «Казахстанский» о «бегущих» россиянах оказалась неофициальной

Рекламный ролик шоколада «Казахстанский» о «бегущих» россиянах оказался неофициальным

Кадр: Громкие рыбы / YouTube

Реклама шоколада «Казахстанский» о «бегущих» россиянах оказалась неофициальной.

21 ноября в проукраинских Telegram-каналах появилось сообщение, что производители шоколада «Казахстанский» сняли саркастическую рекламу о россиянах, бегущих от мобилизации. К публикации прикреплено соответствующее видео.

Однако на официальном сайте, в социальных сетях, и на YouTube-канале компании АО «ЛОТТЕ Рахат», производящей кондитерское изделие, данный ролик не опубликован.

Авторство распространяемого ролика принадлежит российскому креативному агентству и продакшн-студии «Громкие рыбы». Основателями агентства являются казанский дуэт юмористов: Кирилл Карамов и Тимур Исмаев.

Кроме того, само видео опубликовано на официальном YouTube-канале продакшн-студии и не имеет никакого отношения к АО «ЛОТТЕ Рахат». В Telegram-канале «Громких рыб» сообщается, что «данное видео не является официальной рекламой, носит исключительно развлекательный характер».

«Название "Казахстан" можно буквально перевести как «земля свободных людей». Поэтому можно сказать, что шоколад "Казахстанский" – это вкус свободной земли, вкус свободы», — также отмечается в описании к ролику.

Ролик получил широкий охват преимущественно в украинских СМИ и Telegram-каналах.

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Варвара Кошечкина
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