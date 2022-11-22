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13:42, 22 ноября 2022Мир

В Кремле призвали не дестабилизировать обстановку вокруг Сирии

Песков заявил, что дестабилизация обстановки вокруг Сирии может «вернуться бумерангом»

Фото: Global Look Press

Москва понимает обеспокоенность Анкары и в то же время призывает все стороны воздержаться от дестабилизации ситуации вокруг Сирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Как заявил Песков, расшатывающие обстановку шаги могут «вернуться бумерангом».

«Вместе с тем мы одновременно все-таки призываем все стороны воздерживаться от шагов, которые могут привести к серьезной дестабилизации обстановки в целом, это может вернуться бумерангом и еще больше осложнить положение дел в безопасности», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков также прокомментировал слова главы турецкого государства о невыполнении Москвой своего долга в Сирии. Как сказал представитель Кремля, в подходах России и Турции по обязательствам в Сирии есть разногласия, но партнерские отношения российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана позволяют их обсуждать.

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Василий Мека
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