В Кремле призвали не дестабилизировать обстановку вокруг Сирии

Песков заявил, что дестабилизация обстановки вокруг Сирии может «вернуться бумерангом»

Москва понимает обеспокоенность Анкары и в то же время призывает все стороны воздержаться от дестабилизации ситуации вокруг Сирии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Как заявил Песков, расшатывающие обстановку шаги могут «вернуться бумерангом».

«Вместе с тем мы одновременно все-таки призываем все стороны воздерживаться от шагов, которые могут привести к серьезной дестабилизации обстановки в целом, это может вернуться бумерангом и еще больше осложнить положение дел в безопасности», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков также прокомментировал слова главы турецкого государства о невыполнении Москвой своего долга в Сирии. Как сказал представитель Кремля, в подходах России и Турции по обязательствам в Сирии есть разногласия, но партнерские отношения российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана позволяют их обсуждать.