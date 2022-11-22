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14:17, 22 ноября 2022Культура

Тарантино ответил критикам своих фильмов

Квентин Тарантино ответил людям, критикующим его фильмы за сцены насилия и расизм

Фото: Jonas Walzberg / Globallookpress.com

Режиссер Квентин Тарантино обратился к людям, которые критикуют его фильмы за сцены насилия и использование «слова на букву "н"» (оскорбительное наименование афроамериканцев — прим. «Ленты.ру»). Его ответ цитирует Variety.

Выступая в ток-шоу Who’s Talking to Chris Wallace, кинодеятель посоветовал своим критикам не смотреть его фильмы. «[Если вам не нравятся мои фильмы], смотрите что-то другое. Если у вас какие-то проблемы с моими картинами, не смотрите их. Очевидно, что я создавал их не для вас», — заявил Тарантино.

За использование «слова на букву "н"» в кино ранее выступал темнокожий актер Сэмюэл Л. Джексон, снявшийся в нескольких фильмах Тарантино. Так, в одной из картин с его участием — «Джанго освобожденный» — расистское наименование используется свыше 100 раз.

«Это какой-то бред. Вы не можете приказать режиссеру не произносить это слово и не писать его, заставить людей говорить так, как они не говорят. Вы не можете это сделать, потому что тогда это будет обманом, это нечестно», — отмечал Джексон.

Ранее Тарантино назвал свой лучший фильм.

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Дениза Мацаева
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