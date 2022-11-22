Украина прекратила участие в соглашении СНГ

Украина прекратила участие в соглашении по железнодорожному транспорту СНГ

Украина прекратила участие в соглашении о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества независимых государств (СНГ). Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Осуществлен выход из соглашения о координационных органах железнодорожного транспорта Содружества независимых государств, заключенного 14 февраля 1992 года в городе Минске», — написал он.

По указанному соглашению был организован Совет по железнодорожному транспорту стран-участниц СНГ. В него входят главы администраций и органов управления данными транспортными средствами всех государств объединения.

2 сентября кабмин Украины принял постановление «О выходе из состава членов Объединенного института ядерных исследований» из-за членства России в нем. Уточняется, что данное решение направлено на защиту национальных интересов и безопасности республики.