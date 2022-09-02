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На Украине объяснили причину выхода из института ядерных исследований

Украина покинет Объединенный институт ядерных исследований из-за членства России

Фото: Andrei Solomonov / Globallookpress.com

Украина покинет Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) из-за членства в нем России. Причина выхода указана на сайте правительства страны.

2 сентября Кабинет министров Украины принял постановление «О выходе из состава членов Объединенного института ядерных исследований». В правительстве объяснили, что страна перестанет сотрудничать с ОИЯИ из-за членства России. «[Постановление] направлено на защиту национальных интересов и национальной безопасности Украины», — говорится в заявлении.

ОИЯИ расположен в подмосковной Дубне. Институт был основан в 1956 году. Основными научными направлениями его работы являются ядерная физика, физика элементарных частиц и исследование конденсированного состояния вещества.

В июле Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

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Алевтина Запольская
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