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На Украине сообщили о выходе из таможенного соглашения СНГ

Депутат Верховной Рады Гончаренко заявил, что Украина вышла из таможенного соглашения СНГ

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Украина решила покинуть одно из соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Украина вышла из очередного соглашения СНГ. Речь идет о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», — уточнил парламентарий.

Гончаренко заявил, что решение о выходе страны из таможенного соглашения поддержали 327 депутатов.

Ранее экс-президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин назвал преступлением возможный выход Кишинева из СНГ. Отмечается, что власти государства обсуждали такую опцию после получения статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС).

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Алевтина Запольская
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