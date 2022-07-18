На Украине сообщили о выходе из таможенного соглашения СНГ

Депутат Верховной Рады Гончаренко заявил, что Украина вышла из таможенного соглашения СНГ

Украина решила покинуть одно из соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Украина вышла из очередного соглашения СНГ. Речь идет о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», — уточнил парламентарий.

Гончаренко заявил, что решение о выходе страны из таможенного соглашения поддержали 327 депутатов.

Ранее экс-президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин назвал преступлением возможный выход Кишинева из СНГ. Отмечается, что власти государства обсуждали такую опцию после получения статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС).