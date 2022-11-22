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19:33, 22 ноября 2022Забота о себе

Россиянам назвали способы справиться с выгоранием без врача

Психиатр Николаева: чтобы предотвратить выгорание на работе, нужны споры с собой и хобби

Фото: Yuris Alhumaydy / Unsplash

Для того чтобы предотвратить эмоциональное выгорание на работе, нужны хобби, спорт и споры с самим собой, рассказала психиатр Елена Николаева. Способы справиться с этой проблемой без врача она назвала россиянам в беседе с News.ru.

Николаева указала, что основными признаками эмоционального выгорания на работе являются потеря мотивации и агрессия в ответ на замечания коллег, дружеские советы и даже похвалу. Она предложила сперва разобраться самостоятельно, что является причиной подобных реакций, и «оспорить» свои установки. «Причина чаще всего кроется внутри вас — это укоренившиеся убеждения, засевшие внутри стереотипы, модели поведения. Постарайтесь осознать, что заставляет вас выгорать на работе, самостоятельно, без помощи психиатра и оспорить собственные убеждения», — сказала врач.

Психиатр посоветовала следить, какие именно эмоции «накрывают» при общении с коллегами, касаются они ситуации или конкретного человека. «Сначала очень трудно следовать вновь выработанным установкам. Но через некоторое время вы поймете, что ничего смертельного не произошло», — призвала Николаева.

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Кроме того, добавила специалистка, эмоциональное выгорание можно предупредить с помощью хобби, интенсивных занятий спортом и четкого соблюдения распорядка дня.

Ранее россиянам предложили похоронить себя на кладбище за два миллиона рублей, чтобы снова полюбить жизнь и раскрыть таланты. Час в могиле советуют провести, в частности, для борьбы с выгоранием.

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Александра Лисица
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