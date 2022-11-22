Песков сравнил украинский и Карибский кризис

Песков заявил, что украинский кризис схож с Карибским с точки зрения вмешательства Запада

Украинский и Карибский кризис являются разными в теории, но на практике они схожи, ведь в обоих случаях речь идет о столкновении и вмешательстве коллективного Запада во главе с США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного запада во главе с США. Действительно, этот элемент схожий, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные», — сравнил пресс-секретарь. Он отметил, что с точки зрения опыта решения подобных конфликтов Карибский кризис является ценным уроком.

Ранее Песков призвал не сравнивать российского президента Владимира Путина с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. «Вряд ли уместны сравнения, Путин — это Путин, а Хрущев — он был Хрущевым, царство ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — подчеркнул он.