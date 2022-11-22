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01:00, 22 ноября 2022Ценности

В сети восхитились внешностью военнослужащей без униформы

Внешность TikTok-блогерши ryeroast без военной формы восхитила пользователей сети

Фото: @ryeroast / TikTok

Служащая в Военно-воздушных силах (ВВС) США блогерша Райли с никнеймом ryeroast показала внешность без униформы и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте

В начале ролика девушка предстала в куртке цвета хаки, а также в рубашке и брюках камуфляжной расцветки. Затем она продемонстрировала несколько нарядов, которые носит в свободное от службы время. Юзерша позировала перед камерой в облегающем платье телесного цвета без рукавов, коричневом платье с цветочным узором и V-образным вырезом и в черных толстовке, легинсах и бейсболке.

В свою очередь зрители выразили свое мнение о блогерше в комментариях. «Я убежден, что в ВВС самые красивые девушки», «Как ты можешь всегда быть такой сногсшибательной?!», «Я пытаюсь поддерживать дисциплину и не вступать в отношения в армии, а потом вижу таких девушек...», «Ты можешь стать последней причиной, по которой мне нужно вступить в ВВС», «В униформе ты тоже прекрасна на 100 из 10», — заявили они.

Ранее в ноябре служащая в армии блогерша Керра Бюргер из Флориды, США, снялась в военной форме и удивила пользователей сети. На размещенных кадрах девушка предстала в одежде камуфляжной расцветки. Кроме того, она собрала волосы в высокий хвост и не стала корректировать внешность с помощью макияжа.

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Алина Гостева
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