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12:58, 23 ноября 2022Забота о себе

Россиянам назвали главные ошибки при борьбе с прыщами

Дерматокосметолог Бердова призвала отказаться от лечения прыщей спиртовыми тониками

Фото: Shutterstock

При лечении прыщей стоит отказаться от использования спиртовых тоников, чтобы не спровоцировать появление новых высыпаний из-за пересушивания кожи, предупредила врач-дерматокосметолог Амина Бердова. Эту и некоторые другие главные ошибки в борьбе с акне она назвала россиянам в беседе с «Аргументами и фактами».

Как отметила Бердова, один из самых популярных методов борьбы с акне — самостоятельное выдавливание прыщей в домашних условиях. Однако делать этого ни в коем случае нельзя, так как высыпаний может стать только больше, к тому же из-за этого останутся рубцы.

Также врач призвала отказаться от идеи избавиться от воспалений при помощи спиртовых тоников или лосьонов. Подобные манипуляции пересушивают кожу, из-за чего она становится чувствительной и раздраженной. Кроме того, спиртовые средства усиливают работу сальных желез, что может привести к появлению новых прыщей. К такому же эффекту приводит и умывание слишком горячей водой, добавила Бердрова.

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В качестве еще одной распространенной ошибки дерматокосметолог назвала злоупотребление очищающими средствами и скрабами. «Очищающие процедуры при слишком интенсивном и неправильном применении нередко приводят к повышению сухости кожи и большему выделению себума. Особенно этим отличается механическое скрабирование кожи — оно провоцирует рост воспалительных элементов», — предостерегла она.

Среди других популярных методов борьбы с прыщами, о которых стоит забыть, Бердова выделила увлечение загаром, использование паровых ванночек для лица и лечение акне народными средствами, в том числе уринотерапией.

Ранее дерматовенеролог, косметолог Елена Мокеева предупредила россиян об опасности привычки выдавливать прыщи и черные точки. В частности, самостоятельные попытки избавиться от воспалений и комедонов чреваты усилением воспаления из-за занесенной инфекции, заявила она.

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Наталья Обрядина
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