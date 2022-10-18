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19:10, 18 октября 2022Забота о себе

Россиян предупредили об опасности привычки выдавливать прыщи и черные точки

Дерматовенеролог Мокеева: выдавливание прыщей чревато усилением воспаления из-за инфекции

Фото: Custom Medical Stock Photo / Globallookpress.com

Самостоятельное выдавливание прыщей и черных точек на лице чревато усилением воспаления из-за занесенной инфекции и рядом других проблем, объяснила дерматовенеролог, косметолог, создатель марки ухода за кожей M.AKLIVE Елена Мокеева. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила россиян обо всех опасностях данной привычки и объяснила, почему образуются воспаления на коже.

Почему образуются комедоны и воспаления на коже

Черные точки (открытые комедоны) на коже — это плотная, окислившаяся снаружи до темного цвета пробка из себума, которые не стоит выдавливать самостоятельно, сообщила врач. В норме излишки себума изливаются из сальных желез, и при своевременном и правильном удалении его с поверхности кожи поры остаются чистыми.

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По словам Мокеевой, у обладателей жирной кожи активность сальных желез генетически повышена, из-за чего они вырабатывают повышенное количество себума. Излишки кожного сала загустевают, его отток нарушается, из-за чего оно преобразуется в комедоны.

Если комедон открытый, его поверхность окисляется и чернеет, в результате образуется черная точка. Если комедон закрытый, в этом месте на коже образуется бугорок, который из-за влияния условно-патогенной микрофлоры, травматизации воспаляется. Результат — появление пресловутых прыщей с гнойным содержимым или без него

Елена МокееваДерматовенеролог, косметолог, создатель марки ухода за кожей M.AKLIVE

Почему нельзя выдавливать прыщи

Самостоятельные попытки избавиться от несовершенств чреваты серьезными последствиями: в 99 процентах случаев на месте точки или прыща останется травмированный участок, на котором какое-то время сохраняется покраснение и отек, предостерегла дерматовенеролог. Более того, на месте воспалительного элемента кожа часто бывает повреждена, а то и вовсе содрана.

В ряде случаев на первый взгляд безобидное выдавливание прыщей сопряжено с рядом серьезных последствий для здоровья и красоты, продолжила Мокеева. В первую очередь существует серьезный риск разнести инфекцию, а значит, количество очагов воспаления увеличится в разы.

Самая опасная для травматизации и вместе с тем часто проявляющаяся воспалениями зона — носогубный треугольник. В этом месте проходит большое количество кровеносных сосудов, снабжающих головной мозг. Следовательно, инфекция из поврежденных элементов может попасть в кровоток и вызвать инфекцию, чреватую летальным исходом из-за быстрого и бурного развития

Елена МокееваДерматовенеролог, косметолог, создатель марки ухода за кожей M.AKLIVE

Кроме того, именно в результате домашних манипуляций с черными точками и прыщами на коже чаще всего образуется постакне — пятна и участки на месте воспалений с синюшным, бордовым или красным оттенком. Возникшая стойкая пигментация с трудом поддается осветлению, добавила Мокеева.

«Усиление воспалительного процесса вкупе с непреодолимой привычкой давить на кожу и расковыривать ее чревато появлением атрофических рубцов на месте ран и повреждением сосудов. Кожа покрывается рытвинами и буграми, а пострадавшие сосуды могут остаться на коже в виде купероза», — подытожила врач.

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Наталья Обрядина
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