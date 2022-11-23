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00:34, 24 ноября 2022Бывший СССР

На Украине в рабочем состоянии осталась лишь четверть банкоматов

Нацбанк Украины заявил, что в стране работает только четверть банкоматов

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Из-за проблем с электроэнергией на Украине работает только четверть банкоматов. Об этом сообщается в Telegram-канале Нацбанка страны.

Несмотря на это, утверждается, что банковая система остается стабильной, карты обслуживаются, остается доступной система электронных платежей. Отмечается, что работоспособность сохранили 1500 банковских отделений и более 3800 банкоматов.

В июле, согласно информации, размещенной на сайте Нацбанка, на Украине работало более 15 тысяч банкоматов.

Ранее сообщалось, что из-за отключения электроэнергии вышки сотовой связи на Украине работают от генераторов. При этом операторы работающих вышек перегружены.

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Екатерина Подвигина
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