Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:21, 23 ноября 2022Россия

Устроившие бой бумажным шариком на совещании депутаты попали на видео

Депутаты думы Сарова устроили бой бумажным шариком на совещании и попали на видео

Депутаты городской думы закрытого города Саров Нижегородской области устроили бой бумажным шариком прямо на рабочем совещании и попали на видео. Кадры публикует саровский новостной портал «Колсар».

Издание уточняет, что во время совещания проходило обсуждение вопросов ЖКХ.

На публикуемых кадрах видно, как один из парламентариев, которого «Колсар» идентифицирует как Андрея Клища, скатывает из бумаги шарик и кидает в коллегу, в котором портал опознал Евгения Данченко, и попадает в лицо. Данченко пытается ответить Клищу, но промахивается.

Проводивший совещание депутат никак не отреагировал на шалости коллег и не сделал замечания.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Андрей Горохов начал щелкать семечки во время заседания нижней палаты парламента по вопросу вхождения в состав России новых регионов и попал на видео.

Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о наступлении российских войск на донецком направлении
Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
Бывший депутат Госдумы рассказал о жизни на одну пенсию и раскрыл ее размер
Сборные Хорватии и Марокко вничью сыграли в матче чемпионата мира-2022
Белорусские сенаторы одобрили законопроект об амнистии
Акции «Манчестер Юнайтед» подскочили на фоне ухода Роналду
Эстония заморозила активы российских олигархов
Минобороны России показало кадры боевого вылета многоцелевых истребителей
Российские ПВО сбили беспилотники ВСУ у месторождений в Черном море
Зеленский отреагировал на признание России страной-спонсором терроризма
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.