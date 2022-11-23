Устроившие бой бумажным шариком на совещании депутаты попали на видео

Депутаты думы Сарова устроили бой бумажным шариком на совещании и попали на видео

Депутаты городской думы закрытого города Саров Нижегородской области устроили бой бумажным шариком прямо на рабочем совещании и попали на видео. Кадры публикует саровский новостной портал «Колсар».

Издание уточняет, что во время совещания проходило обсуждение вопросов ЖКХ.

На публикуемых кадрах видно, как один из парламентариев, которого «Колсар» идентифицирует как Андрея Клища, скатывает из бумаги шарик и кидает в коллегу, в котором портал опознал Евгения Данченко, и попадает в лицо. Данченко пытается ответить Клищу, но промахивается.

Проводивший совещание депутат никак не отреагировал на шалости коллег и не сделал замечания.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Андрей Горохов начал щелкать семечки во время заседания нижней палаты парламента по вопросу вхождения в состав России новых регионов и попал на видео.