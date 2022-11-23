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01:51, 23 ноября 2022Экономика

Аналитик спрогнозировал курс доллара до конца года

Аналитик «Банки.ру» Зварич спрогнозировал рост доллара до 65 рублей к концу 2022 года
СюжетКурс доллара:

Фото: Unsplash

Главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич рассказал, каким будет курс доллара до конца года. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Зварич отметил, что курс доллара становился стабильным за счет спроса на него и ухудшению ожиданий инвесторов насчет экономической ситуации. По его мнению, на фоне ограничительных мер из-за COVID-19 Китай обратился к казначейским облигациям Вашингтона, что привело к перетоку ликвидности в американскую валюту и долларовые активы.

Кроме того, рост индекса доллара до107,5 пункта произошел благодаря словам представителей Федеральной резервной системы (ФРС) о повышении ставки, а также фиксация доходов участников торгов по «коротким» позициям. Зварич спрогнозировал рост доллара до 65 рублей к концу 2022 года при выходе слабой макроэкономической информации по Европе и США, что ослабит претензии инвесторов.

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Марина Совина
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