К самой высокой смотровой площадке Домбая построят канатную дорогу

На курорте Домбай возведут пятую очередь канатной дороги на склоне горы Мусса-Ачитара

В Карачаево-Черкесии возводят следующую очередь канатной дороги на склоне горы Мусса-Ачитара. Для местного курорта Домбай это станет уже пятой частью канатки. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По данным главы Минтуризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики Расула Текеева, новая канатная дорога позволит туристам подняться на высоту более трех километров. Он также раскрыл подробности подъемника: в кабинах будет шесть мест, в час ими могут воспользоваться порядка 2,7 тысячи человек. Оборудование для сооружения поставляет австрийско-швейцарская компания «Доппельмайер».

Текеев подчеркнул, что туристы получат возможность «подниматься к самой высокой смотровой площадке курорта, откуда открывается отличный вид на легендарные рельефы Домбая». Всего на сегодняшний день в Домбае открыты восемь канатных дорог.

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесской Республике планируют повысить транспортную доступность курортов региона за счет строительства автомобильной дороги между Сочи и Архызом. Данный вопрос обсуждался в ходе встречи вице-премьера России Дмитрия Чернышенко с главой КЧР Рашидом Темрезовым. По словам заместителя председателя правительства, в настоящее время уже создан проект дорожной карты транспортного сообщения между курортами, сейчас он проходит процедуры согласования.