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19:53, 23 ноября 2022Экономика

Сбер наградит автора лучшей научной статьи об искусственном интеллекте

Сбер подарит миллион рублей автору лучшей научной статьи об искусственном интеллекте

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Сбер проведет конкурс научных материалов и статей в области искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML). Автор лучшей работы получит 1 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на международной конференции Artificial Intelligence Journey.

40 ключевых работ, прошедших отбор и этап рецензирования, будут опубликованы в одном из крупнейших в мире научных журналов «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления» и в его англоязычной версии «Doklady Mathematics». Авторы также получат возможность выступить с докладами на конференции AI Journey в 2023 году, а лучшему из них будет вручен приз в один миллион рублей.

На странице AI Journey Science, начиная с 25 ноября, можно будет ознакомиться с правилами проведения отбора и начать подготовку материалов.

«Наша международная конференция AI Journey уже несколько лет задаёт вектор научной мысли в области искусственного интеллекта, стимулирует открытия и сокращает разрыв между теорией и практикой. Открытый отбор научных статей — это отличная возможность продвинуть результаты своих исследований на международном уровне», — первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Уже в этом году, в рамках AI Journey 2022 подготовлен спецвыпуск журнала «Доклады Российской академии наук». Математика, информатика, процессы управления». В него вошли научные статьи с передовыми разработками в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Материалы сборника охватывают такие актуальные темы, как глубокое и мультиагентное обучение, компьютерное зрение, большие языковые модели, сильный искусственный интеллект.

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Татьяна Романова
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